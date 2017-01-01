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Lösemiyi yendiği sahalarda hakemlik yapıyor

18 Nisan 2017 Salı, 13:52
Lösemiyi yendiği sahalarda hakemlik yapıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, yakalandığı lösemiyi, tedavinin yanı sıra gönül verdiği futbolun da yardımıyla yenen Mehmet Can Çep, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da yeşil sahalarda düdük çalıyor.

Metin ve Cemile Çep çiftinin çocukları Mehmet Can, 9 yaşında yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığıyla mücadelesinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2,5 yıl kemoterapi ve ilaç tedavisi gördü.

Doktorların sürekli hareket etmesini, moral ve motivasyonunu yüksek tutmasını istediği Çep, 2013'te babasının yöneticiliğini yaptığı amatör lig takımlarından Güvenlikgücüspor'da futbol oynamaya başladı.

Futbol sayesinde iyileşme süreci hızlanan ve 2 yıl sonra başvurduğu Aday Hakem Kursunu başarıyla bitiren Çep, bu süreç içerisinde 60 maçta düdük çaldı.

Kozlu Anadolu Lisesi son sınıfta eğitimine devam eden, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Gençlik Kolu Başkanlığı görevini de sürdüren Çep, çok yönlü mücadelesiyle lösemiye yakalanan gençlere umut olmaya çalışıyor.

- "Bu hastalığa yakalanmak bir son değil"

Mehmet Can Çep, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yaşında okulda futbol oynadığı sırada düşerek hastaneye kaldırıldığını ve yapılan incelemelerde lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Şu an hastalığıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadığını belirten Çep, şöyle devam etti:

"Tedavi sürecinde yürüyemiyordum. Birtakım sorunlarım vardı. Hastalığımı öğrendiğim an moral olarak çok düşmüştüm. Tedavi sürecinden sonra Güvenlikgücüspor'da yöneticilik yapan babamın sayesinde idmanlara çıkmaya başladım. İdmanlara çıkınca moral olarak da üst seviye geldim. Kendimi çok iyi hissediyordum. Eski Mehmet'ten eser yoktu. Daha sonra aday hakemliğe başvurdum. Bir aylık kurs sürecinin ardından sınava girdim. Geçerli bir notla girdim ve başladım. 60 maça çıktım. Yaşımdan dolayı yükselemiyorum şu an. Temmuz ayında inşallah il hakemi olacağım."

Çep, hastalığının kendisine çok şey öğrettiğini ifade ederek, "Moral olarak da beni yüksekte tutan sadece futboldu. Kanseri futbol sayesinde yendim. Zamanında aynı şeyler benim başıma geldi. Ben de genç kardeşlerime yardım etmeye çalışıyorum, onları bilgilendiriyorum. Bu hastalığa yakalanmak bir son değil, hayat bitmiyor. Umutlarını kaybetmesinler, iyileşebilirler. Asla pes etmemelerini öneriyorum." diye konuştu.

LÖSEV İl Başkanı olan baba Metin Çep de hastalık sürecinde oğlunun içine kapanık ve hayata küskün olduğunu anlattı.

Çep, oğlunun, mücadele ederek lösemiyi yendiğini ve şimdi aynı hastalığa yakalanan kişilere yardım etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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