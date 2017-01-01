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"Şu anda ligde iyi pozisyondayız"

18 Nisan 2017 Salı, 14:21

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, "Şu anda ligde iyi pozisyondayız. Tabii ki lig de henüz bitmiş değil." dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, Safet Susic'in gelmesiyle takımın iyi bir çıkış yakaladığını söyledi.

Susic'in oyun anlayışlarını iyi analiz ettiğini dile getiren Haydar Yılmaz, "Hocanın takımla uyumu çok iyi. Kişilik olarak da takıma yaklaşımı çok düzgün. Futbolcular da bu tür şeylere çok dikkat eder, hocanın takıma karşı yaklaşımına, sevgisine. Biz de elimizden gelen fedakarlığı gösterdik, elimizden geleni yaptık. Çok şükür şu anda ligde iyi pozisyondayız. Tabii ki lig de henüz bitmiş değil. Önümüzdeki Osmanlı maçını kazanırsak inşallah daha iyi olur." dedi.


- "Kalecide ısrarlı olacaksın"


Ligin ilk yarısında kaleciler konusunda bir tutarsızlık yaşandığını anlatan Haydar Yılmaz, Zlamal ve kendisinin maç maç değişmesinin iki kaleci için handikap oluşturduğunu ifade etti.

Kalecilerin sabredilmesi gereken bir pozisyonda bulunduğunu savunan Haydar Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kaleci 2-3 hafta, 4 hafta bile yeri geldiğinde, hata yaptığında ısrarcı olacaksın ki ona bir öz güven gelsin, bir devamlılığı yakalasın. Sonuç olarak ben de Zlamal da oynadığı zamanlar, önümüzdeki stoperlerin talihsizliği, şanssızlığı vardı. Her ne kadar tecrübe anlamında iyi oyuncular da kariyerli oyuncular da olsa bu bir süreçten geçiyor. Güven söz konusu. Tabi sonrasında hoca değişikliği olunca, iyi performans, iyi çalışıyorsun ve istediğin şeyleri alıyorsun."

Öte yandan turuncu-yeşilli takım ligin 28. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Safet Susic yönetiminde sürdürdü.

İdmanda futbolcular topla serbest ısınma hareketlerinin ardından top kontrolü çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Uzun süreli sakatlıkları geçen Deniz Vural ile Tzavellas takımdan ayrı çalıştı.


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