"Özel çocuklar"ın fidanları toprakla buluştu

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KONYA (AA) - Konya'da özel eğitim alan 400 engelli öğrenci, 800 fidanı toprakla buluşturdu.

Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir grup rehber öğretmen tarafından geçen yıl başlatılan "Sen Gülümse Diye" projesi kapsamında, özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören 400 öğrenci için etkinlik düzenlendi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi'ndeki "Farkındalık ormanı" adı verilen bölgeye fidan dikmek için gelen öğrencilere tiyatro gösterisi sunuldu.

Engellilere yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenen programda, "Özel öğrenciler" doyasıya eğlendi.

Meram Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, burada yaptığı konuşmada, ağaç dikme etkinliğinin bu yıl ikinci kez düzenlendiğini anımsattı.

İki güzel işi bir arada yaptıklarını anlatan Kaban, şunları kaydetti:

"Ağaç dikme, doğayı yeşertme ve özel öğrencilerin burada görev almış olmaları, iki güzelliği birarada yaşıyoruz. İslam Peygamber'i Hazreti Muhammed, 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin' buyuruyor. Buradan ağaç dikmenin önemini görmekteyiz. Toplumumuzun yüzde 13'ü çeşitli nedenlerle engelli bireylerden oluşturmaktadır. Bu bireylerimizin ve ailelerin durumunu anlamak için onlarla ne kadar sıcak ve yakın ilişki kurarsak o kadar iyi olur. Öğrencilerimizle düzenlediğimiz bu etkinlikte ilerleyen yıllarda da devam edecektir."

Programda 800 fidanı toprakla buluşturan engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve yemek ikram edildi.