18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de polis helikopteri ile irtibatın kesilmesi

18 Nisan 2017 Salı, 15:12

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatın kesilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Pülümür ilçesinden saat 11.40 sularında havalanan ve içerisinde 12 kişi olan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden, kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesilmesi üzerine bölgeye Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİYLE İRTİBATIN KESİLMESİ
Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİYLE İRTİBATIN KESİLMESİ
Tunceli'de sadece Çemişgezek 'Evet' dedi
YEREL

TUNCELİ'DE SADECE ÇEMİŞGEZEK 'EVET' DEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"