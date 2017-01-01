18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da silahla yaralama ve darp

18 Nisan 2017 Salı, 19:12
Samsun'da silahla yaralama ve darp

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan olayda bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 704. Sokak'taki oto yıkama dükkanına giden O.P, arasında husumet bulunan Nevzat İpek (41) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İpek'in başına demir çubukla vuran O.P, Şaban Kahya'ya (56) ise tabanca ile ateş etti.

Bacağından vurulan Kahya ile darp sonucu yaralanan İpek, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kahya, burada ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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