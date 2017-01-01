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KIRŞEHİR (AA) - Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polislerden Saadettin Demir'in Kırşehir'deki baba evinde yas var.

Polis memuru Saadettin Demir'in (46) şehadet haberi, Kaman ilçesine bağlı Yeniyapan köyündeki baba ocağına ulaştı.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Emniyet Müdürü Zafer Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz, anne Sariye Demir'e acı haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Evli olan Demir'in 16 ve 20 yaşlarında iki oğlunun olduğu, eşinin Ankara'da öğretmenlik yaptığı, babasının bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta görev yaparken meydana gelen patlamada yaralanan şehidin, tedavisinin ardından 3 ay önce Tunceli'de görev yapmaya başladığı kaydedildi.