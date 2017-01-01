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Ağrı'daki terör saldırısı

18 Nisan 2017 Salı, 22:16
Ağrı'daki terör saldırısı

VAN (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin Erciş ilçesindeki evinde hüzün yaşanıyor.

Doğubayazıt ilçesi Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde şehit olan Bahçe'nin Erciş Aşağı TOKİ Sahil Kent Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Bahçe'nin şehadet haberini alan yakınları, ağıtların yükseldiği şehidin baba evine akın etti. Baba evine dev Türk Bayrağı asıldı.

Şehidin yakınlarından Kasım Aliş, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, "Şehidimize Allah rahmet eylesin. Peygamber ocağına gitmiş görevini yapıyordu. Allah bunu yapanları kahretsin. Annesinin, babasının tek evladıydı. Çok üzgünüz." dedi.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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