Fındık üreticilerinde "TMO" memnuniyeti

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, TMO'nun 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren fındık alımına başlayacak olmasının piyasayı olumlu etkileyeceğini belirterek, "Sadece bu yılın fiyatının değil, gelecek sezonun ürün fiyatının şekillenmesinde de pozitif anlamda ciddi katkısı olacaktır." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, TMO'nun, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağı yönündeki açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Devletin piyasaya girerek, fındık fiyatlarında uzun süredir devam eden dalgalamaya sessiz kalmadığını ifade eden Karan, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in fındık alımıyla ilgili yaptığı açıklama, hem bizleri hem de üreticimizi memnun etti. Devletin fındık ve fındık üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha gördük." dedi.

TMO'nun fındık alımına başlamasının serbest piyasaya olumlu yansıyacağını vurgulayan Karan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birkaç yıldır serbest piyasa koşulları uygulanıyordu. Bu da spekülasyonlarla fiyatın düşürülmesi, tekelleşme başta olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirdi. Biz her zaman devletin piyasada olması gerektiğini ifade etmiştik. Savunduğumuz bu görüş sonunda gerçek oldu. TMO'nun ürün alımı yapacak olması piyasayı olumlu etkileyecektir. Sadece bu yılın fiyatının değil, gelecek sezonun ürün fiyatının şekillenmesinde de pozitif anlamda ciddi katkısı olacaktır."

Karan, 2017 ürünü fındık hasadına 3 ay gibi bir zaman kaldığını belirterek, "Biz, devletin alım politikasını gelecek sezon için de sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle TMO'nun fındık alımı yapması sadece mevcut sezonun değil, 2017 ürün fiyatının da oluşumunda ciddi rol oynayacaktır." diye konuştu.

Giresun'da serbest piyasada bugün 50 randıman fındığın kilogramı 9,75 liradan işlem görüyor.



