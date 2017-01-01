Terörist barınaklarına operasyon

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da PKK/KCK'lı teröristlere ait oldukları tespit edilen barınak, sığınak ve depoların imha edilmesine yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kemah ilçesinin Munzur-Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde 13-14 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat, komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 13-14 Nisan'da Kemah ilçesi Dereköy mevkisinde Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla geniş çaplı bir operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, jandarma komando timleri ile güvenlik korucularından oluşan karma birliklerce ortalama 2 bin 500 rakımda, zor arazi, hava ve iklim şartlarında yer yer derinliği bin metreyi bulan sarp ve kayalık arazi kesiminde yapılan operasyon büyük bir başarı ile yapılmıştır."