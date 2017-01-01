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Muş'ta silahlı fotoğrafı basına yansıyan kişi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:55

MUŞ (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Hasköy ilçesinde silahlı fotoğrafı basına yansıyan kişiyle ilgili, "O şahıs, güvenlik görevlisi değil, korucumuz değil." dedi.

Vali Yavuz, Hasköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yavuz, gazetecilerin "Hasköy ilçesinin Dağdibi köyünde bir kişinin halk oylaması günü çekildiği iddia edilen silahlı fotoğrafı basına yansıdı. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusu üzerine, "O şahıs, güvenlik görevlisi değil, korucumuz değil, bizim her hangi bir güvenlik görevlimiz değil. O fotoğrafın o saatte çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Dolayısıyla 7 Haziran'da bu ülkede baskı yoktu da şimdi mi var? Bunlar tamamıyla dış güçlere hizmet eden yaklaşımlar. Yani 'Kaybedince çamura yatmak' denir buna açıkçası." diye konuştu.

"Dağdibi köyüne baksınlar, ilk defa mı bu sonuç alınmış?" sorusunu yönelten Vali Yavuz, "Dağdibi köyünde geriye gidin, 15 yıllık seçim sonuçlarına bakın, bütün seçim sonuçları benzerdir. Yani 'Daha önceki seçimlerde Dağdibi köyünde irade böyle oluştu, bu seçimde böyle oluştu' denseydi burada bir baskıdan bahsedilebilirdi. Oysa Yüksek Seçim Kurulunda bütün sonuçlar var, sonuçlara baksınlar." ifadesini kullandı.

Bu arada, silahlı fotoğrafı sosyal medyaya ve basına yansıyan R.I, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

R.I, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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