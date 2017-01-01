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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da şiddetli rüzgar

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:10
Kastamonu'da şiddetli rüzgar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde saatteki hızı 58 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaştı.

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hızı saatte 58 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar karayoluna taştı. Zafer Yolu Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.

İnebolu Limanı'nda bekleyen gemiler de dalgalar nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi.


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