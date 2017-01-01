Kardeşinin kazara başından vurduğu çocuk toprağa verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kardeşiyle av tüfeğiyle oynadıkları sırada, kaza sonucu başından vurularak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.
Tayyip Sarıer'in (14) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Çamköy Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Evde helallik alınmasından sonra Türbe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Sarıer'in cenazesi toprağa verildi.
Tayyip Sarıer, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'ta, 12 yaşındaki kız kardeşi ile av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu başından vurularak ölmüştü.