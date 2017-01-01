Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Bağde
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Merve İkbal Albayrak, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu)
Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Tuğçe Ersan, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay, Kseniya Koçyiğit, Merve Gülaç)
Setler: 25-11, 25-15, 25-19
Süre: 75 dakika (23, 25, 27)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan Cumartesi günü 15.00'te Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.