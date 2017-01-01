19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burdur'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:45

BURDUR (AA) - Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan öğretim üyesi Y.K'ya, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Y.K'nın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, üzerine atılı suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim üyesi Y.K, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İLGİLİ HABERLER
Ölen aslan eğitim materyali olacak
YEREL

ÖLEN ASLAN EĞİTİM MATERYALİ OLACAK

Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı
YEREL

TEKE YÖRESİ 3. TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü