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Kuyumcuyu öldürüp altınları çaldılar

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:49

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kuyumcu tabancayla öldürüldükten sonra iş yeri güvenlik kamerası hard diski ile beraber soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde kuyumculuk yapan Mustafa Gök'ün iş yeri kepenginin yarıya kadar kapalı olduğunu gören komşuları, içeride göremedikleri Gök'ü aramak için dükkanın arka bölümündeki ofise girdi.

Gök'ün ofiste yerde bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Gök'ün tabancayla öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, vitrindeki çok sayıdaki altın ile iş yerinin güvenlik kamerası hard diskinin de çalındığını belirledi.

Gök'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekiplerinin, olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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