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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:31

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda keşif ve gözetleme sonucu tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubunun, hava kuvvetlerinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonda kaçan 2 teröristinde de kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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