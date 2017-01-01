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VAN (AA) - Başkale ilçesinde şehit yakınları, kutsal topraklara uğurlandı.

Kaymakamlıkça şehit yakınları için "Umre Yolcusu Şehit Aileleri Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelede şehit olan 13 güvenlik korucusu ve bir askerin yakınları refakatçiler eşliğinde umreye gönderildi.

Kaymakam Abdulselam Öztürk, yaptığı açıklamada, umreye gidecek şehit yakınlarından vatan, millet, devlet ve İslam alemi için dua etmelerini istedi.

Geçen yıl teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu kardeşi şehit olan Reşat Yıldız da kendilerine bu imkanı tanıyan Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Şehit yakınları, Van Ferit Melen Havalimanından kutsal topraklara uğurlandı.