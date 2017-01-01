Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Sinbad ve Adalar Prensesi" ile "Sinderella" adlı müzikal çocuk oyunları sanatseverlerle buluşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında, Murat Altınok'un yazıp yönettiği "Sinbad ve Adalar Prensesi" adlı müzikal çocuk oyunu, 22 Nisan'da saat 12.00 ve 15.00'te Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Sanatçı Göksel Baktagir, "Doğu Rüzgarı Konseri" ile 22 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de Kayserililerle bir araya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Pazar günü, "Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Kültür Yolu Gezisi" etkinliğinde katılımcılara, kentin tarihi mekanlarını gezdirecek. Aynı gün, Murat Altınok'un uyarladığı ve yönettiği "Sinderella" adlı müzikal çocuk oyunu, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 12.00 ve 15.00'te sahnelenecek. Oyundan önce illüzyon gösterisi sunulacak.

Tiyatro Külliyen, Genel Sanat Yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı "En Büyük Haber" adlı oyunu, 23 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahneye koyacak. Yunus Emre Obut'un yazıp yönettiği, Ufuk Karakavak'ın müziğini yaptığı, hikayesi Ahmet Mercan'a ait oyun, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Elvan Korkut'un oyunlaştırdığı, Ece Onur'un yönettiği "Hoca Nasreddin" adlı çocuk oyunu, 24 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda minik izleyiciler için sahnelenecek.

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmesi Mustafa Armağan, 26 Nisan Çarşamba saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda, "Unutulan Zafer Kut'ül-Amare" konulu söyleşiye katılacak.

- Sivas

Sivas'ta "Ruhlar Gelirse" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca gösterime sunulacak Noel Coward'ın yazdığı, Arif Özbilen'in çevirdiği "Ruhlar Gelirse" adlı oyun, Bora Severcan tarafından yönetiliyor.

Oyunda, 1945'te dolandırıcı bir medyumun hikayesini anlattığı yeni kitabı "Görünmeyen" için saha araştırması yapmaya karar veren İngiltere'nin polisiye roman yazarı Charles Condimine'nin, bölgedeki en meşhur medyum Madam Arcati'yi bir ruh çağırma seansı için evine davet etmesi, seans sırasında Charles'in genç yaşta ölen eski karısı Elvira'nın ruhunun gelmesi ve Charles'in evinde mahsur kalması, fantastik, korkunç ve komik olaylarla aktarılıyor.

Oyunda Fatih Yurdakul, İrem Ölmez Yurdakul, Özlem Çiftçi, Dicle Çiçek, Halil İbrahim Kaçmaz, Veysi Yoldaş, Çilem Avunç, Şükran Poyrazlı ve Hüseyin Kombaycı rol alıyor.

İki perdelik oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 22 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da izleyiciyle buluşacak.