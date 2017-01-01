20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'da kayıp çocuğun cesedi dere kenarında bulundu

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:44

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kayıp 10 yaşındaki çocuğun cesedi dere kenarında bulundu.

Saraçlı Mahallesi'nde dün oyun oynamak için evden çıkan 10 yaşındaki Tolga Dağdeviren'in dönmemesi üzerine anne Sebahat ve baba Sezai Dağdeviren bir süre çocuklarını mahallede aradı.

Polise haber veren aile, çocuklarının eğitim gördüğü Ünye Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu arkasındaki Kabakçı Deresi civarında arama yaptı.

Dağdeviren çifti, oğullarının cesedini dere kenarında buldu.

Boğularak öldüğü değerlendirilen çocuğun cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Fatsa Huzurevi 200 gün içinde tamamlanacak
YEREL

FATSA HUZUREVİ 200 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
Uçar: &quot;TMO'nun fındık alması piyasayı hareketlendirecek&quot;
YEREL

UÇAR: "TMO'NUN FINDIK ALMASI PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK"
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
YEREL

OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Fındık işçilerinin kullandığı ev yandı
YEREL

FINDIK İŞÇİLERİNİN KULLANDIĞI EV YANDI
Fatsa'da Turizm Haftası etkinliği
YEREL

FATSA'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ
Fatsa'da &quot;Ordulu Şehitlerimiz Fotoğraf ve Envanter Sergisi&quot; açıldı
YEREL

FATSA'DA "ORDULU ŞEHİTLERİMİZ FOTOĞRAF VE ENVANTER SERGİSİ" AÇILDI
Bakan Çelik'in &quot;TMO&quot; açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi
YEREL

BAKAN ÇELİK'İN "TMO" AÇIKLAMASI FINDIK ÜRETİCİLERİNİ SEVİNDİRDİ
Altınordu'nun en büyük caddesi trafiği kapatılıyor
YEREL

ALTINORDU'NUN EN BÜYÜK CADDESİ TRAFİĞİ KAPATILIYOR
ODÜ'ye su için gölet inşa ediliyor
YEREL

ODÜ'YE SU İÇİN GÖLET İNŞA EDİLİYOR
Fatsa Belediyesi ve Milli Eğitim işbirliği
YEREL

FATSA BELEDİYESİ VE MİLLİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!