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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:35

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk edildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan, sürücüsünün adı ve plakası açıklanmayan bir otomobilde arama yapan ekipler, 1 kilo 360 gram eroin, tabanca, şarjör ve 15 mermi buldu.

"Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucunun Suriye'den getirildiği belirlendi.

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