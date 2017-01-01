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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:04
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ikisinin boynunda uydu vericisi bulunan 3 kızılgeyik, Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na salındı.

Eskişehir Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'nda 3 yaşına gelen geyiklerden bir kısmı, genetik olumsuzlukların yaşanmaması için belirli aralıklarla doğaya salınıyor.

Çalışma kapsamında, üretme istasyonundan 3 erkek kızılgeyik Afyonkarahisar'a getirildi. Burada geyiklerden ikisine, veteriner kontrolünde uyuşturucu iğneyle uyutulmalarının ardından uydu vericisi takıldı.

Daha sonra 3 kızılgeyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, gazetecilere yaptığı açıklamada, biyoçeşitlilik açısından zengin Türkiye'nin, Avrupa kıtasının toplamındaki kadar türü barındırdığını belirtti.

Yaban hayvanı üretim istasyonlarındaki çalışmaları anlatan Civri, "Kınalı keklik, çil keklik, turaç, kelaynak, sülün gibi kanatlı türler ile kızılgeyik, alageyik, Anadolu yaban koyunu, ceylan gibi memeli yaban hayvanı türleri üretilerek, doğal yaşam ortamlarına salınmaktadır. Bu çerçevede doğada nesli azalan türlerin sayıları artırılarak doğal hayat korunmuş ve biyoçeşitliliğin zarar görmesinin önüne geçilmiş olmaktadır." diye konuştu.

Doğaya salınan kızılgeyiklerden ikisinin boynunda verici bulunduğuna dikkati çeken Civri, "Takılan vericilerle, buradaki kızılgeyiklerin hangi alanlarda yaşadığı, beslenme ve otlama alanları, kullandığı su kaynakları, günlük ne kadar mesafe katettiği gibi birçok soruya daha sağlıklı cevap bulacağız." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da çalışmalara akademik destek verdiklerini, üretme istasyonunda yetişen geyiklerin doğaya uyumunu gözlemek açısından uygulamanın önemli olduğunu söyledi.

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