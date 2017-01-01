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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Uçamayan ebabil kuşunun yardımına zabıta ekipleri yetişti

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:25
Uçamayan ebabil kuşunun yardımına zabıta ekipleri yetişti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, konduğu caddeden havalanmayı başaramayan ebabil kuşu, zabıta ekiplerinin yüksek bir yerden bırakması sonrası gökyüzüne açıldı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'na inen ve çabalamasına rağmen kalkamayan bir ebabil kuşu olduğu ihbarı alan zabıta ekipleri ve veteriner hekim harekete geçti.

Olay yerine gelen veteriner hekim, uçmayı başaramayan ebabil kuşunu sağlık kontrolünden geçirdi. Zabıta ekipleri ise kuşu yüksek bir yerden boşluğa bırakarak uçmasını sağladı.

Veteriner hekim Cihan Altıntaş, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin uçması için kuşu yüksek bir yerden bıraktığını aktararak, "Göç aylarında ebabil kuşları yere indiklerinde uçma zorluğu çekmekte, çoğu kez de uçmayı başaramamaktadır. Vatandaşların ihbarı üzerine bulduğumuz kuş da aynı durumdaydı. Kuşu yüksek bir yerden bırakarak uçmasını sağladık." ifadesini kullandı.

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