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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Parmağı korkuluk demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:17
Parmağı korkuluk demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

BOLU (AA) - Parmağı korkuluk demirine sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde okul servisi bekleyen Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gürkan Yılmaz, buradaki bir okulun demir korkuluklarıyla oymaya başladı.

Yılmaz'ın serçe parmağı bu sırada korkuluk demirinin içerisinde sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demiri makasla kesti.

Daha sonra itfaiye aracına alınan Yılmaz'ın parmağını sıkıştığı yerden kurtarmak için görevliler çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yılmaz'ın parmağında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

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