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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat 8. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:45

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen 8. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 158 firmanın katılımıyla açıldı.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat ekonomisinde tarım ve hayvancılığın birinci sırada yer aldığını söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta geleneksel usullerden bilimsel ve teknolojik bir yapıya geçilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Tarım aletleri ve ürünlerinin sergilendiği bir fuarın Yozgat'ta bu şekilde organize edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Fuarı gezdik, dolaştık. Bugüne kadar pek görmediğimiz tarım aletleri, teknolojileri, yöremize has ürünler ile birlikte diğer illerden gelmiş çok sayıda tarım ürünlerini de gördük. Yozgat'ın tarım sektöründe önde olması için koşuyoruz. Süper bir Yozgat'ın geleceğine inanıyoruz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da fuarın Yozgat için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Yozgat’ın bir tarım memleketi ve kısa sürede tarıma dayalı sanayi ile tanışması gereken bir il olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Memnuniyetle görüyoruz ki her geçen sene bu tarım fuarına katılım daha çok artıyor. Bu da Yozgat için ciddi bir ekonomik kazanımdır. Çünkü netice de bu paranın bir kısmı Yozgat ekonomisine katkı sağlamış olacak ama temenni ederiz ki zaman içerisinde bu görmüş olduğumuz zirai ve tarım aletlerinin önemli bir kısmı da Yozgat'ta üretilsin. Fuar, bu aletlerin Yozgat'ta üretilmesine vesile olsun."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık ise Yozgat'ın alt yapısının tarım ve hayvancılığa dayandığını, üretim ve sanayinin de tarım hayvancılık alt yapısından güç alıp büyüyeceğine inandıklarını, fuarın da buna katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışın ardından, stantları gezen katılımcılar, sergilenen tarım aletleri ve teknolojik ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yozgat Fuar Alanı'nda açılan fuar, pazar gününe kadar 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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