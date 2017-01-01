20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:45

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Nuri Arıkan'ın kullandığı 10 FA 641 plakalı kamyonet, Bozova-Halfeti karayolu İncirlik Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada kamyonette bulunan Selim ile Reşat Arıkan, Emine Akın ve İslim Örküp olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette bulunanların Bozova'nın Örgülü Mahallesi'nden Dutluk Mahallesi'ne çeyiz almaya gittiği öğrenildi.

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