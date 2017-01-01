20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:00
Bartın'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın-Zonguldak karayolu Kutlubey Yazıcılar köyü mevkisinde, Ferhat Güngör (38) idaresindeki 74 DE 123 plakalı otomobil ile Ali Öztürk (51) yönetimindeki 74 M 0123 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Yaman Güngör (14), devrilen minibüsteki Tolga Aydın (15), Suna Karataş (48), Nermin Karataş (25), Sibel Kavakçı (25) ve Hüseyin Özdemir (55) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambülans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
BÜ Rektörü Uzun &quot;'Birlikte daha ileriye gideceğiz&quot;
YEREL

BÜ REKTÖRÜ UZUN "'BİRLİKTE DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ"
Bartın'da tarımsal üretime destekler sürüyor
YEREL

BARTIN'DA TARIMSAL ÜRETİME DESTEKLER SÜRÜYOR
Bartın'da FETÖ/PDY davaları
YEREL

BARTIN'DA FETÖ/PDY DAVALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı