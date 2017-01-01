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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:13
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı iddia edilen 34 UV 5973 plakalı otomobil, teknik takibe alındı.

Teknik takibin sonucunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Yunus ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi Başaran tarlası mevkisinde park halindeki otomobile operasyon düzenledi.

Ekipler, otomobilde 7 kişiyi uyuşturucu madde kullanırken gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 513 gram esrar maddesi ile kullanıma hazır 15 adet sigara ve esrar maddesinin kullanımı için "kova" denilen malzeme ele geçirildi.

Polis, otomobili çekici vasıtasıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü.

Operasyonda gözaltına alınan Hasan B.(27), Ümit S.(20), Ömer K.(31), Selçuk A.(43), Cemalettin Veysel A.(23), Abdurrahim Enes D.(24) ve Fikret S.(29), Gebze Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi amirliğine götürüldü

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