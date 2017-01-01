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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

20 Nisan 2017 Perşembe, 23:28

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Ö'nün kullandığı 20 BL 815 plakalı otomobil, Denizli-Antalya karayolu Bağbaşı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Bekir Türk'e çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Türk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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