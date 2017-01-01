21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Engelli motosiklet sürücüsünün otoyoldaki tehlikeli yolculuğu

21 Nisan 2017 Cuma, 09:36

ADANA (AA) - Adana'da tek koluyla motosiklet kullanan engelli sürücünün arkasındaki kişiyle otoyolda yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda fiziksel engelli bir sürücünün, plakasız motosikletini tek koluyla kontrol etmeye çalışarak arkasındaki kadınla yolculuk etmesi dikkati çekti.

Otomobil, kamyon, tır ve otobüs gibi araçların da geçiş yaptığı sırada süratle yolda ilerleyen motosikletteki engelli sürücü ve arkasındaki kadının kasklarının da olmadığı görüldü.

Otoyolu kullanarak merkez Seyhan ilçesinden Yüreğir ilçesine geçiş yapan engelli sürücü, daha sonra bir sokağa girip yoluna devam etti.

Sürücü, AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.



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