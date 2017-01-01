Aydın'da erkek cesedi bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde dere yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde 15. Sokak'taki derenin yanında yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Sevinç olduğu belirlenin kişinin öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, evli ve bir çocuk babası Ali Sevinç'in cesedinin yanında sentetik uyuşturucu buldu.

Sevinç'in cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.