Sayısal loto ve at yarışı talihlileri uyuşturucudan tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yakalanan 17 kişiden 14'ü tutuklanırken, zanlılardan ikisinin, sayısal loto ve at yarışından ikramiyeler kazandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla son bir haftada 17 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 3 bin 466 uyuşturucu hap, 40 gram esrar, 65 gram kokain, 10 gram eroin, 515 gram skunk ve 405 gram sentetik kannabinoid ile 50 adet tabanca fişeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında bulunan Ahmet Yılmaz Görsoy'un 2005 yılında sayısal lotodan 5 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandığı, zamanla uyuşturucu kullanmaya başladığı ve parası bittikten sonra uyuşturucu satışına yöneldiği ortaya çıktı.

Diğer tutuklu İlker Duman'ın da 2014'te at yarışlarından 675 bin lira kazandığı ve bu parayla İstanbul'da açtığı akaryakıt istasyonunu bir süre sonra kapattığı belirlendi. Duman'ın parası bitince uyuşturucu ticaretine başladığı belirlendi.



