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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Tenis: Çukurova GİAD Cup

21 Nisan 2017 Cuma, 13:31


ADANA (AA) - Adana'da Çukurova GİAD Cup 14 yaş tenis turnuvası 22-30 Nisan'da yapılacak.

Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) tarafından bu sene 17'ncisi organize edilecek turnuva, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünün (ATDSK) ev sahipliğinde yarın başlayacak.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Almanya, Fransa, Mısır, Ürdün, Tunus, Bulgaristan, İtalya, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Büyük Britanya, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan 139 sporcu raket sallayacak.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, yaptığı açıklamada, turnuvanın Adana için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular, aileleri ve antrenörlerinin her biri kentimizin tanıtımı için önemli. Biz onları tenisçi olmalarının yanında aynı zamanda turizm elçisi olarak görüyor, bu düşünceden hareketle turnuva süresince rahat etmeleri ve hiçbir sıkıntı yaşamadan Adana'dan ayrılmaları için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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