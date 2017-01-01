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BİLECİK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 81 ilden 910 öğrencinin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden başladı.

Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla tüm illerden 910 öğrencinin katıldığı gezi programında, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Domaniç, Bilecik, Söğüt ve Bursa'nın yanı sıra bir destanın yazıldığı Çanakkale gezilecek.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin kabrinin ziyaretiyle geziye başlayan öğrencilere, türbenin önünde tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu tarafından Osmanlı'nın kuruluşu anlatıldı.

Öğrencilere "devletin ekildiği topraklarda" olduklarını söyleyen Bahadıroğlu, "Biz bu topraklara devlet ektik, 15 Temmuz'da biçmek istediler, izin vermedik. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ezanıyla, bayrağıyla, sonsuza kadar taşıyacağımıza hepiniz şahitsiniz. Bizler, Ertuğrul Gazi'nin torunları olarak hiçbir zaman yenilmeyeceğiz." dedi.

Söğüt Kaymakamlığı Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından Hamidiye Külliyesi ve Kuyulu Mescid de ziyaret edildi.

Gezi programına, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Kredi Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen de katıldı.