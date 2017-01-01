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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Şehit asker anısına hatıra ormanı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:28

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Suriye'nin Bab bölgesinde 22 Aralık 2016'da şehit düşen Uzman Çavuş Yalçın anısına Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturulması nedeniyle program düzenlendi.

Tepeşehir mevkisinde 10 dönümlük alanda oluşturulacak hatıra ormanına fidan dikimi programına, şehidin dayısı Mustafa Şerbetçi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nayil Gözütok, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Tahsin Çimen, Erbaa Orman İşletme Müdürü Ertuğrul Dereli ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın Hatıra Ormanı'na 350 fıstık çamı dikildi.

Şehidin dayısı Şerbetçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin adının yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Burada yeğenimizin adına hatıra ormanı var' diyerek ailesiyle gelir, ziyaret ederiz. Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne şehidimiz için hatıra ormanı oluşturmasından dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.


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