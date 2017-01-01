Batman'da bin 49 güvenlik korucusu göreve başladı

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BATMAN (AA) - Batman'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 49 güvenlik korucusu yemin ederek görevlerine başladı.

Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'ndaki yemin töreninde yaptığı konuşmada, göreve yeni başlayan güvenlik korucularının vatan savunmasındaki önemine değindi.

Birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğunu kaydeden Deniz, 30-35 yıldır hain bir terör örgütü ile mücadele edildiğini söyledi.

Hiçbir değer yargısı olmayan ve millete kan ile gözyaşından başka bir şey vermeyen bir terör örgütünden bahsettiklerini ifade eden Deniz, millet olarak Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ile bu örgütün sonunu getireceklerini belirtti.

Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz gecesinde birlik ve beraberlik içerisinde nasıl bir millet olduklarını bütün dünyaya gösterdiklerini dile getiren Deniz, ihanet şebekelerini ve bölücü terör örgütünü de aynı şekilde bertaraf edeceklerini vurguladı.

Batman'ın bölgede yaşanan çukur siyasetine prim vermediğini anımsatan Vali Deniz, "Biz, bu aziz vatanın asil birer ferdiyiz. Biriz, beraberiz ve bütünüz, bizi ayrıştıramazsınız ve ayrıştıramayacaksınız. Halkımıza, gösterdiği bu onurlu duruştan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Deniz, koruculara yeni görevlerinde başarı dileyerek, tutum ve davranışlarının yanı sıra kahramanlıkları ile de örnek olmalarını istedi.



Daha sonra emekli olan bazı güvenlik korucularına plaket verildi, bin 49 güvenlik korucusu da yemin ederek görevlerine başladı.

Törene, Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale ve İl Jandarma Komutanı Hüseyin Topuz katıldı.



