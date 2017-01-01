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Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 15:57

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Zanlıların cep telefonlarında örgütün haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğu belirtildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin kente getirileceği, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin, askeri ve polis okullarını kazanan örgütle irtibatlı öğrencilerle eğitimleri boyunca ilgilenen, onları tayinlerinin ardından gittikleri bölgelere göre başka örgüt sorumlularına teslim eden sözde "gezici imamlar" oldukları öne sürüldü.

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