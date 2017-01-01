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Çanakkale'ye giden izcilerin saçlarına kına yakıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:29
Çanakkale'ye giden izcilerin saçlarına kına yakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılacak izcilerin saçlarına kına yakıldı.

İzcilerin Çanakkale'ye uğurlanması için Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende öğrencilerin anneleri tarafından kına hazırlandı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından izcilerin saçlarına ailelerince kına yakıldı. Bazı anneler bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı konuşmada, annelerin çocuklarını 102 yıl önce böyle kına yakarak Çanakkale'ye gönderdiğini söyledi.

Tarhan, aynı duygu ve düşüncelerle izcilerin hazırlandığını ve Çanakkale'ye uğurlandığını ifade etti.

Kadirli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ömer Faruk Ak, Çanakkale ruhunu yaşatmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, "Kampa izcilerimizi kına yakarak gönderiyoruz. 102 yıl önce askere uğurlanan dedelerimizin izinden gidecek gençlerimizi milli ve manevi duygularla yetiştirmek amacındayız." diye konuştu.

İzcilerden Abdullah Yakar da Çanakkale'de şehit olanları rahmetle andıklarını belirterek, heyecanını dile getirdi.

Torununu uğurlayanlardan Kazım Gözlüdere, dedesinin Çanakkale'de şehit düştüğünü, torununu büyük zaferin nasıl kazanıldığını yerinde görmesi için kampa gönderdiğini kaydetti.

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