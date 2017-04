Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Sandık sonuçları bitmiştir, millet sözünü söylemiştir. Sandık sonuçlarına karşı söylenen sözler de bu millete hakarettir." dedi.

Bakan Kılıç, partisinin Terme ve Çarşamba ilçelerine teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Burada partililere hitap eden Kılıç, hizmetlere koşarak devam edeceklerini söyledi.

Halk oylamasında Türk milletinin sandığa giderek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" dediğini belirten Kılıç, "Dolayısıyla şu andan itibaren Yüksek Seçim Kurulunun kesin karar vermesini bekliyoruz. Ondan sonra süreç hızlı şekilde, yani hemen devreye girecek olan maddeler, 2019'da devreye girecek maddeler ve Mecliste yapacağımız maddelerle çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz belli, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmak." diye konuştu.

Milletin sandıkta kararını verdiğine işaret eden Kılıç, bundan önce her sandık sonucuna itiraz edenlerin yine sonuçları bir şekilde tartışmaya çalıştıklarını anlattı.

Seçimin bittiğini, milletin sonucu belirlediğini vurgulayan Kılıç, "Sandık sonuçları bitmiştir, millet sözünü söylemiştir. Sandık sonuçlarına karşı söylenen sözler de bu millete hakarettir. Ne demek 'Sandık sonucunu kabul etmiyorum, halk oylamasını kabul etmiyorum' demek. Bu nasıl bir yaklaşımdır. Bu nasıl bir bakış acısıdır. Kabul edilebilir bir şey değildir. Bu, millete hararet ve verilen oya saygı duymuyor demektir." ifadesini kullandı.

Bakan Kılıç, muhalefetin kendi çalışmalarına bakması gerektiğini anlatarak, "Millete karşı nasıl duygu beslediğine iyi baksın. Biz ne denize döktük, ne süpürdük, ne de millete hakaret ettik ama bunu yapanlar demokrasi havarileri kesiliyorlar. Sandıktan çıkan sonucu kabul etmeyen mi demokrat, 'Milletin sandıkta söylediği başımızın üstüne' diyen mi?" değerlendirmesinde bulundu.

AGİT raporunu da eleştiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi paçavraları tutarak, hangi terör örgütlerinin yanında yer aldıkları ortada. Bunların tarafsızlıkları zaten tartışılır. Şimdi Avrupa kurullarına da biz bunları taşıyoruz. Orada konuşacağız bunları. Versinler bakalım hesabını. Alman İçişleri Bakanı ne dedi, 'PKK bir terör örgütüdür.' O paçavraları, sembolleri, her şeyleri yasak. PKK'nın o paçavrasını taşıyan bir Alman milletvekili. Nerede Alman İçişleri Bakanı? Hadi bakalım bir hesap sorsun. Terör örgütünün sembolünü taşımak, nedir bunun Alman kanundaki takdiri? Siz onlarla uğraşın. Almanya içinde terörle uğraşanlarla uğraşın. Biz terörle mücadele içindeyiz. Maalesef biraz önce haber aldık, iki kardeşimiz, iki askerimiz şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Bu coğrafyada bu milletin terörle mücadelesi maalesef böyle. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Fransa'da olan terör saldırısını kınıyoruz. Her teröristin ve her terör saldırısının karşısında yer alıyoruz ama teröre karşı hep beraber durmalıyız."

Bakan Kılıç, kendilerinin milletle beraber yürüdüğünü kaydederek, "Anlamayanlar onlar, gitsin kime hesabını veriyorlarsa versin. Sokakmış. Partisine sokağa çıkma çağrısı yapanlar, sokağa ne için çıkmak istiyorlar? Bize bunu açıklasınlar, ne yapmak istiyorlar? Millet sokakta değil, sandıkta konuştu." dedi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel de bulundu.