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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 18:46

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Işık evleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın merkezli 8 ilde örgütün "Işık evleri"ne operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 23 kişiden 14'ü gözaltına alınırken 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veri ve dokümana el konuldu.


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