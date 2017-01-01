Antalya'da "hurdacı" cinayeti davası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı hurdacı Mehmet Şerif Ocakçı'yı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Mesut Gezen'in yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Gezen (24), öldürülen Ocakçı'nın eşi müşteki Fatma Ocakçı ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gezen, olay günü hurda toplamaya çıktığını ancak kendisini rahatsız eden bir şey olduğunu hissederek eve gitmeye karar verdiğini söyledi.

Evine gittiğinde Ocakçı'nın annesi H.G'ye sarkıntılık ettiğini gördüğünü savunan Gezen, Ocakçı'yı sözlü olarak uyardığını fakat kişinin kendisini tersleyerek küfür etmeye başladığını ileri sürdü.

Gezen, bunun üzerine Ocakçı'yla boğuşmaya başladıklarını öne sürerek, "Kendisini gitmesi için uyardım ve kavga etmeye başladık. Ocakçı, daha sonra dışarıya çıkarak arabasına doğru gitti, ben de arabadan silah veya bıçak alacağını düşünerek evde bulunan av tüfeğiyle ateş ettim." dedi.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin polise haber verdiğini anlatan Gezen, olay yerine Ocakçı'ya ilk müdahaleyi komşuların yapmaya çalıştığı anlattı.

Müşteki Fatma Ocakçı ise öldürülen Ocakçı'nın eşi olduğunu ve hurdacılık yaptığını belirtti. Sanık Gezen'i eşinin dükkanına hurda getirdiği sırada birkaç kez gördüğünü anlatan Ocakçı, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yeşildere Mahallesi'nde, 14 Aralık 2016 tarihinde 24 yaşındaki Mesut Gezen, tartıştığı ve kendisine küfür ettiği iddiasıyla Mehmet Şerif Ocakçı'ya av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü. Olay sonrası kaçan Gezen, yakalanarak tutuklanmıştı.