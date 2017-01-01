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Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanması davası

21 Nisan 2017 Cuma, 21:00

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık teşkilatı içerisindeki yapılanmaya yönelik 10'u tutuklu 14 sanık hakkında açılan davanın ara kararında bir tutuklu sanık serbest bırakıldı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen, aralarında sağlık çalışanlarının bulunduğu sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Munise Yeşilyurt, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Münevver A, Denizli Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalıştığını ifade ettiği savunmasında, kendisinin telefonuna tutuklu sanıklardan Buket Turan'ın ByLock yüklediğini, Servergazi Devlet Hastanesinin hemşire grupları ile ilgilendiğini ve bu grubun ablası olduğunu belirtti.

Örgütün dersanesine gittiğini ve üniversitede 2 yıl evlerinde kaldığını anlatan Münevver A, himmet, burs, kurban ya da bağış adı altında para topladıklarını, kendisinin de verdiğini söylerken, iddia makamının sorusu üzerine maaşlarından kesilmediğini, kendilerinin verdiklerini ifade etti.

- "17/25 Aralık'tan sonra ByLock kullandık, ByLock çözülünce Eagle'a geçtik"

Sohbet toplantıları düzenlediklerini anlatan Münevver A, "Sohbetlerde dini konular işleniyordu, Fetullah Gülen'in konu ile ilgili varsa vaazı dinleniyordu. ByLock'la genelde sohbet toplantılarının yeri ve zamanının bildirilmesi, çekilecek tesbihler ve okunacak Kur'an'la ilgili mesajlaşıyorduk. 17-25 Aralık'tan sonra ocak-şubat aylarından itibaren kullanmaya başladık. Daha sonra ByLock programının çözüldüğünü anladık ve Eagle programını kullanmaya başladık." diye savunma yaptı.

Savcının "ByLock ve Eagle programı üzerinde yaptığınız yazışmalarda dini konuların yanında başka konularda da mesajlaşma olup olmadığı" sorusuna, Münevver A, "Oluyordu, sıkıntılı günlerde bu sıkıntılı günler de geçecektir, sabredin gibi mesajlar geliyordu. Eagle programı da aynı ByLock gibiydi. Programlarda kullanılan kod adı vardır. Bu programları kullanmak mecburi değildir." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verdi.

Verilen aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Hayri Eliçabuk hakkındaki yakalanma kararının devamına, dijital materyallerin incelenmesine, ByLock programı ile yapılan yazışmaların içeriği hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılması, Ufuk-Sağlık-Sen'le ilgili İl Dernekler Müdürlüğünden bilgi istenmesi, rahatsızlığını bildiren tutuklu sanıklar için cezaevinden bilgi istenmesine, tutuklu sanıklardan Sercan Oldaç'ın tutuksuz yargılanmaz üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve duruşmanın 30 Haziran'da devamına karar verdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında mesleklerinden ihraç edilen sağlık çalışanlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.

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