Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 21 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ali Ertekin, savunmasında, reaksiyon süresinin ölçüleceği bilgisi gelmesi üzerine birliği olan Kandıra Kışlasına gittiğini söyledi.

Buradan Çark Kışlasına geçtiklerini belirten Ertekin, "Burada eski Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili tutuklu sanık Albay Uğur Coşkun, 'Neden buraya geldiniz. Valiliğe gidin.' dedi. Bunun üzerine yolu bilmediğimizi söyleyince Yüzbaşı İsmail Gürol'u yolu göstermesi için yanımıza verdi." diye konuştu.

Sanık Ertekin, yola çıktıklarını, valiliğe gelmeden polisler tarafından yolun kapatıldığını dile getirerek, "Durduğumuz esnada silah sesleri geliyordu. Yüzbaşı Gürol, polislerle konuşmaya gitti. Burada vatandaşlar, 'FETÖ'cüler darbe yapıyor, siz neden buradasınız, nasıl askersiniz, kışlanıza dönün.' dedi. Biz de 'Darbe girişiminden haberimiz yok, şimdi öğrendik, dönüyoruz.' dedik." ifadesini kullandı.

Yüzbaşı Gürol'un burada, "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi, mahkemeler kuruldu. Size mukavemet eden olursa silah kullanma yetkiniz var. Sizin durumdan haberiniz yok, valiliğe gitmemiz gerekiyor." dediğini öne süren Ertekin, bunun üzerine kendilerinin de tepki gösterdiklerini, itiraz ettiklerini ve kışlalarına dönmek istediklerini söylediklerini savundu.

Ertekin, orta refüjden araçları karşı şeride geçirip Çark Kışlasına, sabah saatlerinde de birliklerine gittiklerini, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Mehmet Ali İnekçioğlu, Ramazan Çulhacıoğlu, Yusuf Cankurt, Süleyman Albayrak, Ramazan Çakıcı, Sefer Yılmaz, Ali Taşkan ile bazı sanıklar, sanık Ali Ertekin'in savunmasına katıldıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, tahliyelerini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Nisan Pazartesi gününe erteledi.