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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da 41. Turizm Haftası

21 Nisan 2017 Cuma, 23:30
Adana'da 41. Turizm Haftası

ADANA (AA) - Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "41'inci Turizm Haftası" kutlama etkinliği kapsamında, "Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri Kıyafet Sunumu" gerçekleştirildi.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Adanalıların kültürel ve doğal bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin tarihi ve doğal zenginliğe sahip olmasına rağmen, diğer turizm yerleri kadar rağbet görmediğini belirten Altınkaya, "Bu kültürel mirasın elçileri olarak Adana Olgunlaşma Enstitüsü bölgenin zengin, tarihi ve doğal güzelliklerini kısmen de olsa sizlere sunmak ve uluslararası bir turizm potansiyelinin varlığına dikkati çekmek için 'Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri' isimli koleksiyonu, sorumluluğunun bilincinde olarak büyük bir heyecanla hazırlamıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çukurova bölgesine ait nadide bitki ve çiçeklerden yapılan "Şahmeran", "Lokman Hekim", "Puduhepa", "Şifacı", "Gündüz Gece", "Taşköprü Yıldızı", "Dört Mevsim" ve "Cümbüş" isimleri verilen kıyafetlerin sunumu yapıldı.

Etkinlik, Adana Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği türkülerle son buldu.

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