22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da otomobil park halindeki taksilere çarptı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 04:08
Bursa'da otomobil park halindeki taksilere çarptı

BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobilin park halindeki üç taksiye çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde Tolga Akçamuş idaresindeki 16 FN 460 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki Sabri Yıldızhan'a (35) ait 16 T 9346 plakalı taksiye çarptı. Otomobil, caddeye park edilen iki taksiye daha çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Akçamuş ve Alperen Ziya Korkmaz (20) ile taksi şoförü Sabri Yıldızhan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Akçamuş ve Korkmaz ile Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldızhan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Atletizm: İznik Ultra Maratonu
YEREL

ATLETİZM: İZNİK ULTRA MARATONU
23 Nisan'da Belediye Başkanlığı makamı Alper Mert'e teslim
YEREL

23 NİSAN'DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMI ALPER MERT'E TESLİM
Teog stresini yogayla attılar
YEREL

TEOG STRESİNİ YOGAYLA ATTILAR
&quot;Mutlu Adımlar Engelli Çocuk Bayramı&quot;
YEREL

"MUTLU ADIMLAR ENGELLİ ÇOCUK BAYRAMI"
&quot;THY Bursa Bilim Şenliği&quot;de dünya rekoru hedefi
YEREL

"THY BURSA BİLİM ŞENLİĞİ"DE DÜNYA REKORU HEDEFİ
Jandarmadan demir hırsızlarına suçüstü
YEREL

JANDARMADAN DEMİR HIRSIZLARINA SUÇÜSTÜ
Maksempınar'da yüzler Nilüfer ile gülüyor
YEREL

MAKSEMPINAR'DA YÜZLER NİLÜFER İLE GÜLÜYOR
Spor TIR'ı Mudanya'da öğrencilerle buluştu
YEREL

SPOR TIR'I MUDANYA'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Spor şenlikleri gençleri doğayla buluşturdu
YEREL

SPOR ŞENLİKLERİ GENÇLERİ DOĞAYLA BULUŞTURDU
Taş'tan Turhan'a ziyaret
YEREL

TAŞ'TAN TURHAN'A ZİYARET
Bursa'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Doğa severler Karacabey'de buluştu
YEREL

DOĞA SEVERLER KARACABEY'DE BULUŞTU
Osmangazi'den camilere hizmet eli
YEREL

OSMANGAZİ'DEN CAMİLERE HİZMET ELİ
İsmail Buzcular son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

İSMAİL BUZCULAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bursa 23 Nisan'da ulusal egemenlik için yürüyor
YEREL

BURSA 23 NİSAN'DA ULUSAL EGEMENLİK İÇİN YÜRÜYOR
Osmangazi tarihî dokuyu koruyor
YEREL

OSMANGAZİ TARİHÎ DOKUYU KORUYOR
Geleceğin işletmecileri bilgi paylaşımı için buluştu
YEREL

GELECEĞİN İŞLETMECİLERİ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN BULUŞTU
2. Rising City Gayrimenkul ve 15. İnşaat Fuarı
YEREL

2. RİSİNG CİTY GAYRİMENKUL VE 15. İNŞAAT FUARI
Koltuklar çocuklara teslim
YEREL

KOLTUKLAR ÇOCUKLARA TESLİM
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Bursa 'Sokak Oyunları Şenliği'ne hazır
YEREL

BURSA 'SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ'NE HAZIR
Köprü ve hızlı tren süslemeli dev pasta
YEREL

KÖPRÜ VE HIZLI TREN SÜSLEMELİ DEV PASTA

Kestel Aktarma Merkezi açılıyor
YEREL

KESTEL AKTARMA MERKEZİ AÇILIYOR
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
BM'den İdlib uyarısı: Felaket yaşanabilir
DÜNYA

BM UYARDI: FELAKET YAŞANABİLİR

 1
  • 2 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!
  • 3 Yatırım terörüymüş
  • 4 Domatesten sonra şimdi de portakal