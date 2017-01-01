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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:06

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçak olduğu tespit edilen 2 bin 148 elektronik sigara ve çok sayıda aparat ele geçirildiği bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçesindeki 5 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 148 elektronik sigara ile bunlara ait 11 bin 147 likit, bin 107 atomizer, 8 bin 700 atomizer pili, 3 bin 45 pil, 81 batarya ve 39 başlık ele geçirildi.

S.B. ve G.K. gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak ürünleri sattığı tespit edilen M.G, A.K, A.D. ve H.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira değerindeki emtiaya da el konuldu.



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