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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:08

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilde 16 kilo 424 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 16 kilo 424 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Hasan K. ve Ebubekir Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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