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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki terör örgütü operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:30

ANTALYA (AA) - Antalya'da, terör örgütü MLKP üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Antalya'da terör örgütü MLKP adına faaliyet yürüttükleri, yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 zanlı, 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Zanlıların il merkezindeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital veri ele geçirilmişti.

Muratpaşa Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan zanlı C.Ö'nün, belediye binasında gözaltına alınırken yasa dışı slogan atarak görevlilere mukavemette bulunduğu öğrenilmişti.

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