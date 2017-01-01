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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'daki heyelan

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:31
Bartın'daki heyelan

BARTIN (AA) - Bartın'da 17 köye ulaşımın sağlandığı karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle orman yolunun araç geçişine uygun hale getirildiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak sonucu Arıt köyü Çöme Boğazı mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle 17 köye ulaşımı sağlayan karayolunun trafiğe kapandığı anımsatıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki köylere ulaşımın Gençali ile Darıören köyleri arasındaki orman yolunun araç geçişine uygun hale getirilerek sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu orman yolunda ambulans ve otomobil gibi vasıtaların trafik seyirleri kontrollü sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, 13 personel ve 11 iş makinesi ile Arıt bölgesi köylerimizin ulaşımlarını sağlamak amacıyla yol çalışmalarına devam etmektedir."

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