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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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6. İş Dünyası Zirvesi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:39
6. İş Dünyası Zirvesi

MUĞLA (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Hükümetin son teşvik kararları, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi konusundaki atakları önemli. Tedirginlikle iş yapılamaz. Özellikle bizim, ülkemize güvenmemiz lazım." dedi.

Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneğince, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "6. İş Dünyası Zirvesi" düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Kadooğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde büyüme konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını, Türkiye'de de darbe girişimi ve ardından gelen süreçte iş dünyası önünü göremediği, gelecekle ilgili kaygılar yükseldiği için ciddi bir kayıplarla karşılaştıklarını söyledi.

"Referandum hayırlısıyla bitti. Vatandaşımız kendi öz iradeleriyle kendi fikirlerini sandığa yansıttılar." diyen Kadooğlu, artık 81 milyon insanın, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir arada olup, ülkenin kalkınmasına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Kalkınma noktasında genç nüfusun önemine işaret eden Kadooğlu, "Ülkemizde bir dinamizm var, genç nüfusumuz var. Herkes kalkınma ve seferberlik konusunda güç birliği yaparsa, kısa zaman içinde bu sıkıntıları atlatacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

- "Ülkemize güvenmemiz lazım"

Son dönemde verilen teşviklere değinen Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetin son teşvik kararları, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi konusundaki atakları önemli. Tedirginlikle iş yapılamaz. Özellikle bizim, ülkemize güvenmemiz lazım. Bizim kendimize güvenmemiz lazım. Bu kara bulutu el birliğiyle kaldıracağız. Ben kendi şirketlerimde yatırımlarıma devam ediyorum. TÜRKONFED olarak, bütün üyelerimize 'ülkenize güvenin' diyoruz. Yerelimize ve ülkemize güveneceğiz. El birliğiyle ileriye dönük yatırım yapacağız. Korkuları aşıp, kendimize güvenip, bu sorunu pozitife çevireceğiz. Bu ülkeyi kalkındırmak hepimizin görevi. İş dünyası her zaman olduğu gibi değil, eli, gövdesi taşın altında."


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