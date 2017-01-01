Yaşlı çiftin dikkati dolandırıcıları yakalattı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşlı çifti dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Naşlar köyünde yaşayan Cemalettin (72) ve Pembe Akkaya (76) çiftinin evine Kur'an kurslarına yardım toplama bahanesiyle gelen R.D. (23) ve C.D. (31), belli bir miktar nakdi yardım yapan yaşlı çiftten, "size maaş bağlayacağız" diyerek bir miktar daha para aldı.

Yardım bahanesiyle eve gelenlerin dolandırıcı olduğunu düşünen yaşlı çift, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, köydeki başka bir evde bulunan R.D ve C.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşlı çiftin verdiği 500 lira ise kendilerine teslim edildi.

Cemalettin Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahısların Kur'an kursu ve sosyal yardımlaşmadan geldiklerini söylediklerini belirtti.

İlk etapta şüphelenmedikleri bu kişileri eve aldıklarını kaydeden Akkaya, "Eşime içeriden bir miktar para getirmesini söyledim. Yardımda bulunduk. Daha sonra bize maaş alıp almadığımızı sordular. Ben de yaşlılık maaşı aldığımızı söyledim. Daha sonra daha fazla para alabileceğimizi söyleyerek işlemler için bir miktar para istediler. Ben de inanarak kabul ettim ve 500 lira verdim." dedi.

Bu kişiler evden ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anladığını ve jandarmaya bilgi verdiğini anlatan Akkaya, "Jandarmaya torunum vasıtasıyla haber verdik ve yakalandılar. Küçük miktar da olsa birikmişim sadece bu paraydı ve geri alabildim." diye konuştu.



